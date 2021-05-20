Версия Avia.pro: британский Trent в Черном море может попытаться блокировать российские корабли

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20 мая 2021, 09:20 Источник: Аvia.pro

Российский корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Британский патрульный корабль Trent в Черном море может осуществить попытку блокирования российских судов. Такая версия высказана в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Trent зашел в акваторию некоторое время назад. Согласно информации украинских источников, приведенной в российских СМИ, данный визит послужил ответом на эскалацию напряженности в Азово-черноморском регионе, в которой Киев обвиняет Москву.

Портал Avia.pro процитировал эксперта с Украины Андрея Клименко, заявившего, что бывшей советской республике нужна помощь патрульных кораблей союзников «для блокирования части рисков». Основываясь на высказывании Клименко, сайт предположил, что Trent может попытаться блокировать суда РФ.

Ранее в четверг тот же самый ресурс написал, что отечественные Ту-95МС могли отработать условное уничтожение баз НАТО и Украины на Черном море.

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