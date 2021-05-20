Avia.pro: российские ракетоносцы могли отработать условное уничтожение баз НАТО и Украины на Черном море

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20 мая 2021, 08:46 Источник: Аvia.pro

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ракетоносцы Ту-95МС могли отработать условное уничтожение баз Североатлантического альянса и Украины на Черном море. На это указывается в материале, размещенном в сети.

Сайт Avia.pro процитировал выложенную в Telegram информацию, по которой два Ту-95МС в сопровождении истребителей осуществили полет над нейтральными водами Черного моря. Согласно версии авторов портала, отечественные бомбардировщики отработали условное уничтожение баз НАТО и Украины в регионе.

Как отмечается в публикации ресурса, Москва вынуждена отвечать на действия западного военного блока, направленные на провоцирование напряженности рядом с государственными рубежами РФ.

Ранее издание 19FortyFive написало, что Вашингтон не позволит Украине вступить в НАТО из-за страха перед Россией.

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