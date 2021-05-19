Издание 19FortyFive: США не позволят Украине вступить в НАТО из-за страха перед Россией

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19 мая 2021, 16:00 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг Украины возле здания Верховной Рады в Киеве, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Соединенные Штаты не позволят Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу из-за страха перед Российской Федерацией. На это указывается в публикации американских СМИ, пишет отечественная интернет-пресса.

Как информирует «ПолитРоссия», издание 19FortyFive призвало официальный Вашингтон перестать скрывать то, что Украина не входит в число союзников США. В материале 19FortyFive констатируется, что вступление Киева в НАТО поставило бы под угрозу две приоритетные цели Штатов – избегание ненужного конфликта с ядерной державой и сохранение способности процветания американской нации.

Отмечается, что Вашингтон не позволит Украине присоединиться к западному военному блоку из-за страха перед Москвой.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский ресурс NetEase высказал прогноз, по которому рои российских подводных дронов будут способны уничтожить американский авианосный флот.

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