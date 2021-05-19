NetEase: рои подводных беспилотников России будут способны уничтожить авианосный флот США

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19 мая 2021, 15:15 Источник: «ПолитЭксперт»

Американский авианосец, US Navy / globallookpress.com

Рои подводных беспилотников Российской Федерации будут способны уничтожить авианосный флот Соединенных Штатов. На это указывается в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация, согласно которой в России создается система боевого применения роев подводных дронов. Сайт NetEase пишет, что благодаря небольшому водоизмещению данные аппараты смогут незаметно атаковать корабли противника. Предполагается, что дальность действия беспилотников составит до тысячи километров.

В публикации китайского сайта, пересказанной сетевым изданием «ПолитЭксперт», прогнозируется, что рои дронов, которым предстоит стать «королями морских сражений», будут способны уничтожить авианосный флот США.

Как сообщалось ранее в среду, эксперт Юрий Кнутов поведал, что авиация НАТО за один день сымитировала удары по России с трех направлений.

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