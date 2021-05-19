Военный аналитик Кнутов: самолеты НАТО за один день сымитировали удары по России с трех направлений

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19 мая 2021, 09:09

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, Jaroslav Ozana / globallookpress.com

Самолеты Североатлантического альянса за один день сымитировали удары по Российской Федерации с трех направлений. Об этом рассказал отечественный военный аналитик Юрий Кнутов.

По словам специалиста, учения состоялись не так давно в Черном и Баренцевом морях, а также в районе Аляски. В имитации атаки по РФ, в частности, приняли участие французские самолеты и американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

«В течение одного дня были задействованы три направления. Такого не наблюдалось с начала 1980-х годов», - отметил Кнутов в беседе с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».

Эксперт добавил, что проведение данных маневров НАТО «говорит о серьезности планов, которые существуют в отношении России в Вашингтоне».

Ранее сегодня сообщалось, что китайский ресурс Baijiahao объяснил, почему Соединенные Штаты боятся идти войной на РФ.

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