Китайский портал Baijiahao объяснил, почему США боятся идти войной на Россию

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19 мая 2021, 08:33 Источник: «ПолитЭксперт»

Российские подводные лодки, MOD Russia / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета разместили материал, где объясняется, почему Соединенные Штаты боятся идти войной на Российскую Федерацию. Об этом пишет отечественная сетевая пресса.

Как информирует издание «ПолитЭксперт», портал Baijiahao отметил, что даже американская авиация обходит стороной в небе российский ракетоносец Ту-160, который без труда может разогнаться до двух Махов и способен нести свыше сорока тонн боеприпасов.

Также авторы Baijiahao указали на то, что субмарины РФ проекта «Варшавянка» считаются самыми бесшумными среди конкурентов благодаря ряду примененных технических решений. Это дает возможность скрытно атаковать вражеские цели, которые находятся над и под водой.

Из-за наличия у Москвы данного и другого мощного вооружения Вашингтон боится идти войной на Россию, делается вывод в публикации китайского сайта.

Как сообщалось ранее в среду, ресурс Sohu написал, что один истребитель Су-30 заставил «опозориться» три самолета Франции в воздушном пространстве Черноморского региона.

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