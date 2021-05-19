Sohu: один российский Су-30 заставил «опозориться» три французских самолета над Черным морем

Один российский Су-30 заставил «опозориться» три французских самолета в небе над Черным морем. На это указывается в публикации, размещенной в сети.
Китайский сайт Sohu напомнил о произошедшем некоторое время назад перехвате российской стороной двух истребителей и одного заправщика Франции в воздушном пространстве Черного моря. Против трех самолетов был направлен один Су-30. Действия истребителя вынудили его оппонентов сменить курс и отойти от государственных рубежей РФ.
Всего лишь один Су-30 заставил «опозориться» три французских машины, констатируется в материале Sohu, который пересказали журналисты портала «ПолитРоссия».
Как сообщалось ранее в среду, издание The National Interest написало, что американская армия подготовила секретный план по захвату Калининграда на случай войны в Восточной Европе.
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