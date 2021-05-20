Сбой произошел в работе Instagram утром в четверг

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20 мая 2021, 08:35 Источник: Downdetector

Instagram, pixabay.com

Утром в четверг, 20 мая, в работе популярной социальной сети Instagram был зарегистрирован сбой. Информацию о неполадках в функционировании платформы предоставили сотрудники сервиса Downdetector.

Согласно последним данным, основная часть жалоб поступает от пользователей из Соединенных Штатов Америки, Канады и Великобритании.

Люди сообщают о трудностях с просмотром новостной ленты, некоторые не могут войти на сайт или зайти в свои учетные записи.

Информации о том, что российские пользователи испытывают проблемы с использованием Instagram к настоящему моменту не поступало.

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