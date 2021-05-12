Аргументы Недели В мире 13+

Сбой произошел в работе TikTok

, 20:45 Источник: Downdetector

Сбой произошел в работе TikTok
TikTok, pixabay.com

В среду, 12 мая, в работе популярной социальной сети TikTok произошел сбой. Информацию о неполадках предоставил сегодня вечером сайт Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Согласно последней информации сервиса, в основном на сбой в работе TikTok жалуются пользователи из Соединенных Штатов Америки, однако неполадки возникли также в Великобритании, Канаде, Германии и ряде других государств. Ключевой причиной жалоб являются трудности с просмотром видео.

Напомним, TikTok – это соцсеть, в которой люди делятся различными роликами. Видеозаписи можно оценивать и комментировать.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Интернет-издание Sohu объяснило, почему США не хотят принимать Украину в НАТО

Интернет-издание Sohu объяснило, почему США не хотят принимать Украину в НАТО

На страницах китайской сетевой прессы появился материал, где объясняется, почему Соединенные Штаты не хотят принимать Украину в состав Североатлантического альянса. Об этом пишут отечественные СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью