Сбой произошел в работе TikTok

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12 мая 2021, 20:45 Источник: Downdetector

TikTok, pixabay.com

В среду, 12 мая, в работе популярной социальной сети TikTok произошел сбой. Информацию о неполадках предоставил сегодня вечером сайт Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Согласно последней информации сервиса, в основном на сбой в работе TikTok жалуются пользователи из Соединенных Штатов Америки, однако неполадки возникли также в Великобритании, Канаде, Германии и ряде других государств. Ключевой причиной жалоб являются трудности с просмотром видео.

Напомним, TikTok – это соцсеть, в которой люди делятся различными роликами. Видеозаписи можно оценивать и комментировать.

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