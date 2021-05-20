Лавров и Блинкен затронули «тему дипломатических «присутствий» России в США и США в России»

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20 мая 2021, 08:26 Источник: МИД РФ

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Энтони Блинкен затронули тему дипломатических «присутствий» России в США и США в России.

После беседы с Блинкеном в среду, 19 мая, в Рейкьявике Лавров отметил, что «порочный круг» ударов был начат бывшим президентом США Бараком Обамой.

Глава МИД России напомнил, что когда Обама уходил из Белого дома, по сути рейдерскими захватами конфисковали российскую дипломатическую собственность в США, выгнали российских дипломатов с семьями в неподобающей, грубой манере.

В Москве долго терпели, надеялись, что новая администрация Дональда Трампа пересмотрит эти решения. Но этого не произошло, а в 2017 году США приняли новые антироссийские, антидипломатические решения. Тогда Россия была вынуждена ответить.

Как заявил Лавров, эта цепная реакция никого не устраивает.

В ходе встречи с Блинкеном он почувствовал аналогичное ощущение у американских коллег. Лавров сказал, что теперь необходимо готовить предложения для президентов РФ и США по этим вопросам и по развитию диалога по стратегической стабильности. «Это ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе. Это обязанность России и США как крупнейших ядерных держав», - заключил глава МИД РФ.

Блинкен встречался с Лавровым для оценки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой.

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