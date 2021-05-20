Лавров был удивлен поведением американских журналистов в рамках протокола с Блинкеном

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20 мая 2021, 08:00 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Рейкьявике выразил удивление в связи с поведением американских журналистов.

Представители СМИ, невзирая на сложившуюся традицию, решили не выкрикивать вопросы, адресованные главам внешнеполитических ведомств.

Сергей Лавров не раз отчитывал американских журналистов за то, что на многих встречах они очень громко задают вопросы, которые зачастую остаются без ответа.

"Смотрите, даже ваши журналисты сегодня не задают вопросы", – с улыбкой отметил российский дипломат, обращаясь к Энтони Блинкену.

После шутки Лаврова представители СМИ все-таки адресовали министрам несколько вопросов, в частности, о судьбе "Северного потока - 2".

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