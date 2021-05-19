Борис Грызлов обвинил ВСУ в усилении интенсивности обстрелов Донбасса

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что обстрелы со стороны вооруженных сил Украины в Донбассе продолжаются, они усилились по всей линии соприкосновения накануне встречи контактной группы.
При этом Киев, по словам Грызлова, наказывать военнослужащих за нарушение режима прекращения огня не собирается. Как заявил он представителям СМИ по итогам встречи контактной группы, "даже в условиях формально действующего режима прекращения огня Украина отказывается предоставлять Донбассу гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате действий украинских силовиков".
Ранее киевский журналист Гордон поведал о будущем ДНР и ЛНР после возвращения в состав Украины.
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