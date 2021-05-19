Киевский журналист Гордон поведал о будущем ДНР и ЛНР после возвращения в состав Украины

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19 мая 2021, 11:18

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Дмитрий Гордон, киевский журналист, поведал о будущем самопровозглашенных ДНР и ЛНР после возвращения данных территорий в состав Украины. По этому вопросу представитель СМИ высказался некоторое время назад в российском радиоэфире.

По словам Гордона, большинство жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса «ждет, когда Украина вернется». Как заявил журналист, в республиках «мутит воду очень маленький процент людей».

Собеседник «Эха Москвы» предсказал, что после возвращения Донецка и Луганска под украинскую юрисдикцию там «все будет отлично». «Не будет никаких репрессий, никаких расстрелов», - пояснил Дмитрий Гордон.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный политический эксперт Сергей Марков озвучил условие начала войны между Киевом и Минском.

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