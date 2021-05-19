Политолог Сергей Марков назвал условие начала войны между Украиной и Белоруссией

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19 мая 2021, 09:36 Источник: «НьюИнформ»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Сергей Марков, российский политолог, обозначил условие начала военного конфликта между Украиной и Белоруссией. По этому вопросу специалист высказался в беседе с представителями отечественной сетевой прессы.

Марков напомнил, что, согласно данным следствия, к организации предотвращенного покушения на белорусского президента Александра Лукашенко оказались причастны украинские ультраправые. Если радикалы все-таки смогут реализовать до конца свой замысел, между Киевом и Минском разгорится война, процитировал политолога портал «НьюИнформ».

Ранее в среду сообщалось, что Константин Грищенко, экс-руководитель МИД Украины, спрогнозировал «возвращение» Крыма бывшей советской республике «в исторической перспективе».

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