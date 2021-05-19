Политолог Сергей Марков назвал условие начала войны между Украиной и Белоруссией

Сергей Марков, российский политолог, обозначил условие начала военного конфликта между Украиной и Белоруссией. По этому вопросу специалист высказался в беседе с представителями отечественной сетевой прессы.
Марков напомнил, что, согласно данным следствия, к организации предотвращенного покушения на белорусского президента Александра Лукашенко оказались причастны украинские ультраправые. Если радикалы все-таки смогут реализовать до конца свой замысел, между Киевом и Минском разгорится война, процитировал политолога портал «НьюИнформ».
Ранее в среду сообщалось, что Константин Грищенко, экс-руководитель МИД Украины, спрогнозировал «возвращение» Крыма бывшей советской республике «в исторической перспективе».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.