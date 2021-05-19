Бывший глава МИД Украины Грищенко предрек «возвращение» Крыма Киеву «в исторической перспективе»

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19 мая 2021, 07:02

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Константин Грищенко, бывший глава украинского МИД, предсказал «возвращение» Крымского полуострова Киеву «в исторической перспективе». Соответствующее заявление экс-министр сделал в разговоре с представителями СМИ.

Согласно прогнозу процитированного «ПолитНавигатором» Грищенко, Крым «вернется» в состав Украины «в исторической перспективе». По словам собеседника журналистов, когда возникнут «предусловия» для этого, определить крайне трудно, поскольку в настоящий момент у официального Киева другая приоритетная задача – прекращение вооруженного конфликта в Донбассе.

Крым стал российским регионом весной 2014 года по итогам местного референдума. Украинское руководство результаты данного голосования не признало.

Ранее сегодня авторы отечественного ресурса Avia.pro высказали версию, по которой силы ДНР и ЛНР могли атаковать комплексами РЭБ американский разведывательный беспилотник над Донбассом.

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