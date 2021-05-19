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Бывший глава МИД Украины Грищенко предрек «возвращение» Крыма Киеву «в исторической перспективе»

, 07:02

Бывший глава МИД Украины Грищенко предрек «возвращение» Крыма Киеву «в исторической перспективе»
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Константин Грищенко, бывший глава украинского МИД, предсказал «возвращение» Крымского полуострова Киеву «в исторической перспективе». Соответствующее заявление экс-министр сделал в разговоре с представителями СМИ.

Согласно прогнозу процитированного «ПолитНавигатором» Грищенко, Крым «вернется» в состав Украины «в исторической перспективе». По словам собеседника журналистов, когда возникнут «предусловия» для этого, определить крайне трудно, поскольку в настоящий момент у официального Киева другая приоритетная задача – прекращение вооруженного конфликта в Донбассе.

Крым стал российским регионом весной 2014 года по итогам местного референдума. Украинское руководство результаты данного голосования не признало.

Ранее сегодня авторы отечественного ресурса Avia.pro высказали версию, по которой силы ДНР и ЛНР могли атаковать комплексами РЭБ американский разведывательный беспилотник над Донбассом.

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ДЦ

В мире

Бывший глава МИД Украины Грищенко предрек «возвращение» Крыма Киеву «в исторической перспективе»

Бывший глава МИД Украины Грищенко предрек «возвращение» Крыма Киеву «в исторической перспективе»

Константин Грищенко, бывший глава украинского МИД, предсказал «возвращение» Крымского полуострова Киеву «в исторической перспективе». Соответствующее заявление экс-министр сделал в разговоре со СМИ.

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