Бывший глава МИД Украины Грищенко предрек «возвращение» Крыма Киеву «в исторической перспективе»

Константин Грищенко, бывший глава украинского МИД, предсказал «возвращение» Крымского полуострова Киеву «в исторической перспективе». Соответствующее заявление экс-министр сделал в разговоре с представителями СМИ.
Согласно прогнозу процитированного «ПолитНавигатором» Грищенко, Крым «вернется» в состав Украины «в исторической перспективе». По словам собеседника журналистов, когда возникнут «предусловия» для этого, определить крайне трудно, поскольку в настоящий момент у официального Киева другая приоритетная задача – прекращение вооруженного конфликта в Донбассе.
Крым стал российским регионом весной 2014 года по итогам местного референдума. Украинское руководство результаты данного голосования не признало.
Ранее сегодня авторы отечественного ресурса Avia.pro высказали версию, по которой силы ДНР и ЛНР могли атаковать комплексами РЭБ американский разведывательный беспилотник над Донбассом.
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