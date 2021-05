Развод Билла Гейтса: миллиардер домогался сотрудниц Microsoft и покинул компанию из-за любовницы

Аргументы Недели → В мире 13+

Стало известно, что одной из причин развода Билла Гейтса и Мелинды Дженнифер стала дружба миллиардера с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Помимо этого, журналисты выяснили, что в 2020 году Гейтс покинул Microsoft по настоятельной просьбе совета директоров, расследовавшего сообщение о его романе с сотрудницей компании в 2000 году.



Билл Гейтс покинул совет директоров основанной им компании в марте 2020 года, заявив, что хочет больше времени уделять совместному с женой благотворительному фонду. The Wall Street Journal утверждает, что настоящей причиной ухода миллиардера явился его давний роман с сотрудницей компании.



В 2019 году руководство Microsoft получило письмо от сотрудницы, из которого следовало, что много лет назад у нее были сексуальные отношения с Биллом Гейтсом. Совет директоров начал внутреннее расследование, к которому привлекалась внешняя юридическая фирма. Журналисты сообщают, что на уходе основателя компании настаивали некоторые члены совета, признав связь Гейтса с сотрудницей неприемлемой и опасаясь, что компания будет втянута в скандал.



Источники отмечают, что женщина, сообщившая об отношениях с миллиардером, просила его супругу Мелинду прочитать ее письмо. Читала ли его в итоге жена Гейтса или нет, остается неизвестным.



The New York Times сообщает о еще нескольких эпизодах неподобающего поведения Билла Гейтса. СМИ утверждает, что он еще задолго до развода приглашал на свидания сотрудниц Microsoft и своего благотворительного фонда. Так, в 2006 году после рабочей встречи в здании компании он сразу же отправил электронное письмо проводившей это совещание девушке, пригласив ее на ужин.



«Если это [приглашение] заставит вас чувствовать себя некомфортно, притворимся, что его не было», - цитирует письмо один из источников СМИ.



Несколькими годами позже миллиардер сделал аналогичное предложение сотруднице своего благотворительного фонда на вечеринке в Нью-Йорке. Стоит отметить, что в случае отказа девушек, чрезмерной настойчивости Гейтс не проявлял и служебным положением не пользовался.



Огромной проблемой для миллиардера может стать и близкое знакомство с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними и повесившимся в тюрьме во время следствия. Эпштейна обвинили в организации проституции в 2008 году. Тогда он признал вину и после года заключения вышел на свободу. В 2019 году ему предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними, а спустя несколько месяцев финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере. Пресс-служба Билла Гейтса заявила, что он встречался с финансистом исключительно для обсуждения вопросов благотворительности и сожалеет об этих контактах.



Мелинда Гейтс говорила супругу, что считает неприемлемым общение с Эпштейном. Однако, миллиардер продолжал встречаться с финансистом. По данным СМИ, это могло стать одной из ключевых причин развода миллиардера со своей супругой.



Состояние пары Forbes оценивает в $130 млрд, Bloomberg - в $144 млрд. Как супруги собираются делить имущество, они не раскрывают, при этом брачного договора у них не оказалось. Известно лишь, что большую часть своего состояния Гейтсы намерены направить на благотворительность. За последние годы они пожертвовали своему фонду более $36 млрд.





