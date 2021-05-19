Две женщины погибли при стрельбе по автобусу в Калифорнии

В минувший вторник, 18 мая, в Калифорнии была открыта стрельба по пассажирскому автобусу. Согласно последней информации дорожного патруля города Окленд, в результате случившегося погибли две женщины.
Уточняется, что стрельба произошла на автомагистрали. Множество пуль попали в пассажирский автобус, вследствие чего несколько граждан получили огнестрельные ранения разной степени тяжести, двое из них скончались. Подчеркивается, что стрельба велась в двух разных местах.
Есть информация о том, что преступники произвели около 70 выстрелов. Кроме того, поступили данные о том, что автобус предназначался для проведения вечеринок, а в момент происшествия в салоне праздновали день рождения.
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