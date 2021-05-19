Появилось видео с уничтоженным военными ВСУ блокпостом бойцов «Правого сектора» в Донбассе
19 мая 2021, 07:27
Появилось видео, на котором запечатлен уничтоженный военными Вооруженных сил Украины блокпост бойцов «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) на территории Донбасса.
Некоторое время назад в сети была распространена информация, согласно которой представители 93-й бригады ВСУ атаковали с использованием минометов позиции, где находились «правосеки». По имеющимся сведениям, в результате данного удара, который стал местью силовиков ультраправым за гибель сослуживца, смертельные ранения получили семь националистов.
Уничтоженный блокпост сняли на видео. Ролик опубликовал YouTube-канал Donbass Today.
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