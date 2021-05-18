Белый дом может отказаться от санкций против оператора «Северного потока -2»

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18 мая 2021, 22:48

строительство газопровода "Северный поток – 2", Jens Büttner/dpa

Администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций в отношении Матиаса Варнига, главы компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сегодня сообщил новостной портал Axios со ссылкой на свои осведомленные источники.

В Вашингтоне считают, что единственный способ остановить строительство российского газопровода — ввести санкции против получателей газа в Германии. Но Белый дом не пойдет на это из-за опасений разрыва отношений с ФРГ.

При этом некоторые другие участники строительства газопровода, в частности несколько российских судов, могут попасть под ограничения. Отчет со списком компаний-участников строительства, которые подпадают под санкции, будет в скором времени отправлен в Конгресс, отмечается в публикации.

Ранее госсекретарь США назвал темы, которые намерен обсудить с Лавровым, среди них «Северный поток – 2».

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