Госсекретарь США назвал темы, которые намерен обсудить с Лавровым, среди них «Северный поток – 2»

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17 мая 2021, 08:27 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен, фото: Yevhen Liubimov/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергей Лавровым в Рейкьявике намерен обсудить двусторонние отношения и строительство трубопровода «Северный поток-2».

«Мы, как и Конгресс, очень четко выразили свое отношение к "Северному потоку - 2" и заявили, что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность», - высказал он.

Блинкен отметил, что США не стремятся к эскалации, а просто ищут возможность выстроить с Россией «более предсказуемые, стабильные отношения». По его словам, есть области в данном вопросе, которые они могут обсудить с Лавровым.

«Мы также рассматриваем области, где Россия ведет себя агрессивно и предпринимает вредоносные усилия, за которые, как сказал президент США Джо Байден, придется платить. Мы не собираемся оставаться в стороне», - резюмировал глава Госдепартамента.

Ранее в Госдепе США назвали главную цель встречи Блинкена и Лаврова в Рейкьявике. Диалог состоится в рамках министерской встречи Арктического совета, которая пройдет с 19 по 20 мая.

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