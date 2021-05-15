В Госдепе США назвали главную цель встречи Блинкена и Лаврова в Рейкьявике

Представитель госдепартамента США заявил, что предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча госсекретаря страны Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова будет попыткой «вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь».
Собеседник отметил, что диалог Блинкена и Лаврова состоится в рамках министерской встречи Арктического совета, которая пройдет с 19 по 20 мая. По его словам, Вашингтон надеется на развитие «стабильных и предсказуемых отношений» с Москвой, а также сотрудничества в сферах, представляющих интерес для США.
Однако Госдепартамент пока не называет дату предстоящей встречи, подробности сообщат позже.
Напомним, что 12 мая Сергей Лаврова провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном, в ходе которого обсуждались актуальные политические вопросы.
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