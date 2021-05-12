Глава МИД РФ Лавров и госсекретарь Блинкен обсудили организацию встречи президентов России и США Путина и Байдена

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12 мая 2021, 20:10 Источник: МИД РФ

фото с сайта МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лаврова с госсекретарь США Энтони Блинкен в среду провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график российско-американских контактов, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности, - сообщает на сайте МИД РФ.

Также в ходе разговора Лаврова и Блинкена затрагивалось "взаимодействие двух стран в Арктическом совете, в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к РФ, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая. Лавров и Блинкен договорились провести "на полях" этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.

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