Президент Украины внес в Раду законопроект о коренных народах страны

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18 мая 2021, 21:32

Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный.

Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского. Украинский лидер выразил уверенность, что депутаты в краткий срок рассмотрят проект закона и правовой статус коренных народов Украины будет закреплен законодательно. Наконец-то власти «сделают то, что откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты», отметил президент Незалежной.

Ранее Зеленский подписал закон, позволяющий ограничивать импорт электроэнергии из России.

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