Президент Украины внес в Раду законопроект о коренных народах страны
18 мая 2021, 21:32
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный.
Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского. Украинский лидер выразил уверенность, что депутаты в краткий срок рассмотрят проект закона и правовой статус коренных народов Украины будет закреплен законодательно. Наконец-то власти «сделают то, что откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты», отметил президент Незалежной.
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