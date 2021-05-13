Зеленский подписал закон, позволяющий ограничивать импорт электроэнергии из России

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13 мая 2021, 12:29 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал закон, предоставляющий национальному регулятору в сфере энергетики полномочия ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Информацию о подписании украинским лидером соответствующего документа предоставили сегодня в пресс-службе Верховной рады.

В офисе главы государства в свою очередь отметили, что Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи", который был принят Радой 15 апреля текущего года. Этот закон, в частности, дает Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг, полномочия прекратить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до конца 2021 года. Данные меры могут быть приняты в том случае, если регулятор отменит результаты аукционов по доступу к межгосударственным электросетям для поставок электроэнергии из вышеуказанных стран.

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