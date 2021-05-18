В работе Instagram произошел сбой

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18 мая 2021, 20:28

Инстаграм, фото: pixabay.com

Пользователи Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, большинство указали на проблемы с загрузкой новостной ленты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

У меньшего количества произошли сбои при авторизации. О неполадках сообщают пользователи соцсети из США, Великобритании, ФРГ, Канады, России и других стран. Проблемы в работе приложения были зафиксированы примерно в 18:50 по Москве.

Ранее сбой наблюдался 4 мая. А 12 мая были неполадки у TikTok.

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