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Отправлен в отставку министр экономики Украины Игорь Петрашко

, 18:17

Отправлен в отставку министр экономики Украины Игорь Петрашко
флаг Украины, фото: pixabay.com

Верховная рада Украины на внеочередном заседании во вторник, 18 мая, уволила Игоря Петрашко с должности главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

За отставку министра экономики проголосовало 280 депутатов, против — ни одного, воздержались — 16, не голосовало — 27 депутатов.

Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет, а также получил диплом MBA бизнес-школы при Университете Вандербильта в США.

Ранее сообщалось, что главу Минздрава Украины Максима Степанова хотят уволить.

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