Главу Минздрава Украины Максима Степанова хотят уволить

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18 мая 2021, 18:07 Источник: Интерфакс

Максим Степанов, фото: sharij.net

Главу Минздрава Украины Максима Степанова увольняют за неудовлетворительные темпы вакцинации от коронавируса, а также за срыв поставок препаратов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В поддержку отставки Степанова собрано 150 подписей депутатов почти всех фракций. По словам Шмыгаля, подписались представители почти всех фракций.

При этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что существует конфликт между Шмыгалем и Степановым, "об этом знают все в Верховной раде, в профильном комитете".

Вчера стало известно, что профильный комитет Рады не набрал необходимого количества голосов для поддержки представления об увольнении министра. В результате окончательно вопрос будет решен депутатами.

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