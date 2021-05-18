Аргументы Недели В мире 13+

Главу Минздрава Украины Максима Степанова хотят уволить

, 18:07 Источник: Интерфакс

Главу Минздрава Украины Максима Степанова хотят уволить
Максим Степанов, фото: sharij.net

Главу Минздрава Украины Максима Степанова увольняют за неудовлетворительные темпы вакцинации от коронавируса, а также за срыв поставок препаратов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В поддержку отставки Степанова собрано 150 подписей депутатов почти всех фракций. По словам Шмыгаля, подписались представители почти всех фракций.

При этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что существует конфликт между Шмыгалем и Степановым, "об этом знают все в Верховной раде, в профильном комитете".

Вчера стало известно, что профильный комитет Рады не набрал необходимого количества голосов для поддержки представления об увольнении министра. В результате окончательно вопрос будет решен депутатами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НС

Общество

Путин заявил, что скоро в России запустят в оборот четвертую вакцину против COVID-19

Путин заявил, что скоро в России запустят в оборот четвертую вакцину против COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром во вторник, 18 мая, заявил, что в скором времени на территории страны будет запущена в оборот четвертая вакцина против коронавируса нового типа.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью