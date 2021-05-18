Количество случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 25 млн

За прошедшие сутки на территории Индии зарегистрировали 263 533 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране превысило к настоящему моменту 25,2 млн.
В Министерстве здравоохранения Индии уточнили, что за минувшие 24 часа в Индии от коронавируса нового типа скончались 4 329 человек. В общей сложности с начала пандемии на территории страны жертвами COVID-19 стали 278 719 человек с подтвержденным заболеванием.
В ведомстве уточнили, что после коронавирусной инфекции в Индии выздоровели более 21,5 млн человек.
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