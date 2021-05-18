Аргументы Недели Здоровье 13+

Американские ученые объяснили, почему нельзя принимать жаропонижающее после вакцинации

, 09:50 Источник: Известия

Американские ученые объяснили, почему нельзя принимать жаропонижающее после вакцинации
таблетки, pixabay.com

Специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США провели исследование и выяснили, по какой причине нельзя принимать жаропонижающие препараты после вакцинации от коронавируса нового типа.

По мнению ученых, применение жаропонижающих после прививки против коронавирусной инфекции может оказать негативное влияние на количество формируемых в организме антител в связи с подавлением путей, передающих клеткам определенные сигналы.

Авторы исследования уточнили, что во всех экспериментах препараты принимались в целях профилактики, а снижение иммунной реакции было зафиксировано у испытуемых только после первичной вакцинации.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Появилось видео с забрасыванием камнями колонны армии США жителями сирийской Аль-Джавадии

Появилось видео с забрасыванием камнями колонны армии США жителями сирийской Аль-Джавадии

Жители города Аль-Джавадия, расположенного в сирийской провинции Хасеке, забросали камнями колонну армии Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью