Американские ученые объяснили, почему нельзя принимать жаропонижающее после вакцинации

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18 мая 2021, 09:50 Источник: Известия

таблетки, pixabay.com

Специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США провели исследование и выяснили, по какой причине нельзя принимать жаропонижающие препараты после вакцинации от коронавируса нового типа.

По мнению ученых, применение жаропонижающих после прививки против коронавирусной инфекции может оказать негативное влияние на количество формируемых в организме антител в связи с подавлением путей, передающих клеткам определенные сигналы.

Авторы исследования уточнили, что во всех экспериментах препараты принимались в целях профилактики, а снижение иммунной реакции было зафиксировано у испытуемых только после первичной вакцинации.

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