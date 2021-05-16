80-летней жительнице Японии по ошибке ввели две дозы вакцины Pfizer за сутки

В больнице города Тоехаси префектуры Айти в центральной части Японии в минувшую субботу ошибочно ввели обе дозы вакцины американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech 80-летней местной жительнице.
Сотрудник медучреждения не стал проверять удостоверение личности женщины, которой до этого сделал первую дозу вакцины другой медработник. К настоящему моменту повторная вакцинация не вызвала у пожилой пациентки каких-либо побочных эффектов, однако сотрудники больницы продолжают наблюдать за ее состоянием.
Отметим, что согласно рекомендации Pfizer и BioNTech, введение второй дозы препарата должно осуществляться через три недели после первой.
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