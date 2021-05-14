Жителей Индии начали прививать российской вакциной «Спутник V»

В пятницу, 14 мая, индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd выпустила в оборот в городе Хайдарабад первую партию импортируемой вакцины против коронавируса "Спутник V".
Подчеркивается, что применение российского препарата в Индии было запущено в рамках ограниченного пилотного проекта. Первую прививку "Спутником V" сегодня получил в Хайдарабаде представитель руководства компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd Дипак Сапра.
Подчеркивается, что с учетом налога в размере 5 процентов стоимость импортной российской вакцины составляет менее 13 долларов.
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