Байден пообещал, что США поставят другим странам больше вакцин от COVID-19, чем Россия и КНР

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что его страна станет "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран и поставит больше таких препаратов, чем Россия и Китай.
Во время выступления в Белом доме Байден заявил, что в период Второй мировой войны Америка была "арсеналом демократии", а в борьбе с пандемией COVID-19 страна станет "арсеналом вакцин" для всего мира.
Глава, США подчеркнул, что к концу июня текущего года Вашингтон поставит в другие государства в общей сложности 80 миллион доз препаратов против коронавируса нового типа. По словам Джо Байдена, "будет больше вакцин", чем к настоящему моменту направлено какой-либо другой страной, в частности, Россией и Китаем.
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