Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о «вакцинном апартеиде» в мире

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17 мая 2021, 19:47 Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, Xinhua

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил вечером в понедельник, 17 мая, что в настоящий момент весь мир находится в ситуации "вакцинного апартеида".

Гендиректор ВОЗ в рамках онлайн-дискуссии, которую организовал Парижский форум мира, заявил, что страны с высоким уровнем дохода, которые составляют 15% населения мира, имеют 45% мировых вакцин. В то же время государства с низким и средним уровнями дохода составляют почти половину населения планеты, однако на их долю приходится лишь 17% вакцин.

"Так что разрыв действительно огромен", – подчеркнул Гебрейесус и призвал страны делиться препаратами против COVID-19.

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