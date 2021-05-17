Эрдоган подверг Байдена критике за продажу оружия Израилю

Аргументы Недели → В мире 13+

17 мая 2021, 21:15 Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Mustafa Kaya/XinHua

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил вечером в понедельник, 17 мая,, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пишет "кровавыми руками" историю Газы, поставляя оружие Израилю.

Ранее издание The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленные источники, сообщило, что администрация Джо Байдена на фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на общую сумму 735 миллионов долларов.

Эрдоган заметил, что "на словах" США выступают за разоружение, но при этом власти страны утверждают документ о поставках оружия. "Уважаемый Байден, вы пишете "кровавыми руками" историю Газы", – подчеркнул турецкий лидер и добавил, что вышеуказанная территория подвергается применению несоразмерной силы. Политик также заметил, что его страна продолжает "нести свою вахту" по защите Палестины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости