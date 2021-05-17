WP: США поставят высокоточное оружие Израилю на сумму 735 миллионов долларов

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17 мая 2021, 15:51 Источник: The Washington Post

Белый дом, pixabay.com

Источники сообщили днем в понедельник, 17 мая, что Белый дом на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на общую сумму 735 миллионов долларов.

Как сообщает сегодня издание Washington Post, ссылаясь на высокопоставленные источники, к настоящему моменту администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов.

Подчеркивается, что Конгресс официально уведомили о готовящейся сделке еще 5 мая – примерно за неделю до того, как палестинское движение ХАМАС приступило к нанесению ударов по израильской территории.

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