WP: США поставят высокоточное оружие Израилю на сумму 735 миллионов долларов

Источники сообщили днем в понедельник, 17 мая, что Белый дом на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на общую сумму 735 миллионов долларов.
Как сообщает сегодня издание Washington Post, ссылаясь на высокопоставленные источники, к настоящему моменту администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов.
Подчеркивается, что Конгресс официально уведомили о готовящейся сделке еще 5 мая – примерно за неделю до того, как палестинское движение ХАМАС приступило к нанесению ударов по израильской территории.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.