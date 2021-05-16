Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удары по сети тоннелей и подземных структур

Аргументы Недели → Армия 13+

16 мая 2021, 19:59

Фото: соцсети

Израиль нанес удары по сети тоннелей и подземных структур, поразил склады с ракетами, беспилотники и морские средства ХАМАС, заявил Нетаньяху. Сообщает «ТАСС».

Израиль с 10 мая нанес удары по 1,5 тыс. военных объектов радикалов в секторе Газа, добавил Нетаньяху.

Нетаньяху заявил, что кампания Израиля против террористических организаций продолжается в полную силу.

Цель Израиля состоит в том, чтобы добиться спокойствия и нормализовать отношения между израильскими арабами и евреями, отметил он.

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