Аргументы Недели В мире 13+

Российская делегация посетит Турцию для оценки ситуации с коронавирусом нового типа

, 20:39 Источник: РИА "Новости"

Российская делегация посетит Турцию для оценки ситуации с коронавирусом нового типа
пляж в Турции, pixabay.com

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в понедельник, 17 мая заявили, что российская делегация отправится в Турцию для оценки ситуации с COVID-19 и перспектив возобновления авиасообщения.

Согласно последним данным, возможность восстановления авиационного сообщения между РФ и Турцией и активного туристического потока между двумя странами стала ключевой темой встречи Татьяны Голиковой с турецкой делегацией.

Вице-премьер отметила, что вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на базе критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в обеих странах. Было решено провести консультации между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также направить в страну российскую делегацию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Появилось видео с забрасыванием камнями колонны армии США жителями сирийской Аль-Джавадии

Появилось видео с забрасыванием камнями колонны армии США жителями сирийской Аль-Джавадии

Жители города Аль-Джавадия, расположенного в сирийской провинции Хасеке, забросали камнями колонну армии Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью