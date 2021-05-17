Российская делегация посетит Турцию для оценки ситуации с коронавирусом нового типа

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в понедельник, 17 мая заявили, что российская делегация отправится в Турцию для оценки ситуации с COVID-19 и перспектив возобновления авиасообщения.
Согласно последним данным, возможность восстановления авиационного сообщения между РФ и Турцией и активного туристического потока между двумя странами стала ключевой темой встречи Татьяны Голиковой с турецкой делегацией.
Вице-премьер отметила, что вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на базе критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в обеих странах. Было решено провести консультации между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также направить в страну российскую делегацию.
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