Эрдоган заявил об окончании наиболее сложного периода пандемии COVID-19 в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером в понедельник, 17 мая, заявил, что наиболее сложный период пандемии на территории страны закончился, как и время самых строгих ограничительных мер.
Турецкий лидер выразил надежду на то, что к строгим ограничительным мерам по коронавирусу прибегать больше не придется. Эрдоган заметил, что у граждан страны терпение на исходе, однако принятые меры и локдаун позволили взять пандемию под контроль и преодолеть наиболее сложный период.
По словам президента Турции, новое смягчение ограничительных мер последует с 1 июня. Подробности будут обнародованы в ближайшее время.
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