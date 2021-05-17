Эрдоган заявил об окончании наиболее сложного периода пандемии COVID-19 в Турции

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17 мая 2021, 20:01 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь в Турции, Xinhua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером в понедельник, 17 мая, заявил, что наиболее сложный период пандемии на территории страны закончился, как и время самых строгих ограничительных мер.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что к строгим ограничительным мерам по коронавирусу прибегать больше не придется. Эрдоган заметил, что у граждан страны терпение на исходе, однако принятые меры и локдаун позволили взять пандемию под контроль и преодолеть наиболее сложный период.

По словам президента Турции, новое смягчение ограничительных мер последует с 1 июня. Подробности будут обнародованы в ближайшее время.

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