К чему приведет потепление климата

Аргументы Недели → В мире 13+

17 мая 2021, 20:33

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Российские специалисты отмечают, что повышение среднегодовой температуры в нашей стране идёт быстрее, чем во всём остальном мире. Тем временем ученые из США считают, что потепление климата влияет на скорость изменения наклона земной оси. Чем обернется глобальное потепление для всего мира?



Гренландские усатые киты впервые не мигрировали в места своих зимовок. Это является довольно знаковым событием и говорит о потеплении Северного ледовитого океана. Эксперты уверены, что потепление и глобальное таяние льдов приведут к значительному повышению уровня мирового океана и многие прибрежные города будут затоплены.



При этом замедлилось океаническое течение Гольфстрим. Российские климатологи считают, что мягкий климат в западной Европе и в Скандинавии существует только благодаря Гольфстриму. При его полной остановке, несмотря на глобальное потепление, среднегодовые температуры в Европе и Северной Америке не повысятся, а наоборот понизятся.



Человечество осваивает новые технологии и не заботится о сохранении природы. Следствием этого является изменение климата, которое может погубить весь мир.



Подробности читайте в материале Марии Шарковской «Землю перегревают: парниковые газы, потеплевший океан и тектоническая активность – это приговор планете?»





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