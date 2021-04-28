Землю перегревают: парниковые газы, потеплевший океан и тектоническая активность – это приговор планете?

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28 апреля 2021, 11:35 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Учёные взволнованы тем, что киты не мигрируют в районы своих зимовий, а это верный знак потепления Северного ледовитого океана. Так же беспокоит ускорившееся таяние льдов в арктической зоне и в северной Атлантике. Эксперты ищут причину замедления океанического течения Гольфстрим, остановка которого приведет к резкому похолоданию климата в Европе. Исследователи предрекают значительное повышение среднегодовых температур, что приведет к удлинению лета. Американские учёные установили, что потепление климата влияет на скорость изменения наклона земной оси. Росгидромет отмечает, что повышение среднегодовой температуры в России идёт быстрее, чем во всём остальном мире.

Эксперты спорят до хрипоты о причинах наблюдаемого на Земле глобального потепления. Одни считают, что во всём виновато человечество, нещадно эксплуатирующее планету и её недра, виновата мировая промышленность и техника источающие в атмосферу парниковые газы. Другие заявляют, что изменения климата на Земле носят периодический характер и человечество здесь не при чём. И все же планета меняется, и наша цивилизация влияет на её состояние. Обитание на ней в далёком прошлом динозавров, свидетельствует о том, что гравитация на земле была слабее. К нашему времени планета значительно потяжелела, что повлияло на климат и развитие её флоры, фауны и разумных обитателей. Человек осваивая новые технологии практически не заботился о сохранении природы в её первозданном виде, и она - ему за это отомстит.

НЕОБЫЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КИТОВ

Гренландские усатые киты впервые не мигрировали в места своих зимовок. Ученые считают, что на их миграцию влияет динамика таяния и замерзания льдов, которая в свою очередь связана с изменением температур воды и воздуха. За китами вела наблюдение группа ученых: С. Дж. Инсли, У. Д. Холлидей, Х. Муи, Н. Диого. Результаты их исследований были опубликованы в конце апреля 2021 года изданием «Королевского общества открытой науки». Ученые выяснили, что изменении миграционного поведения китов является первым сигналом, указывающим на потепление. Как известно полярные зоны планеты влияют на глобальное состояние климата. Предметом исследования была берингово–чукотско–бофортская популяция (БКБ), которая является самой крупной и насчитывает около 20 тыс. особей.

Сезонные закономерности перемещения популяции относительно хорошо изучены благодаря многолетним детальным исследованиям спутниковой телеметрии, которые показывают четкую ежегодную миграционную картину. Обычно «гренландцы» зимуют в северной части Тихого океана - Беринговом море. Затем начинают мигрировать на север, а после на восток, это начинается ранней весной по мере отступления льда. Лето киты проводят, добывая пищу в восточной части моря Бофорта, включая залив Амундсена и к северу от острова Бэнкс в проливе Виконта Мелвилла. Осенью киты возвращаются в Берингово море, завершая примерно 6000-километровую ежегодную миграцию. Ученые смогли отследить перемещение за счет программного обеспечения, которое обнаруживает акустические сигналы в диапазоне от 10 Гц до 8 кГц. Ни один другой вид, присутствующий в этом регионе, не издает звуков, подобных гренландским китам, хотя иногда морской лед может издавать низкочастотные короткие тональные звуки, которые могут сбить с толку автоматический детектор и могут звучать подобно крикам гренландских китов.

Одновременно с этим, ученые исследовали тенденции концентрации зимнего морского льда с 2013 по 2019 год в радиусе 100 км вокруг мест расположения акустических регистраторов 2018-2019 годов в районе Улухактока, Пирс-Пойнта и мыса Батерст 50 м. Собирались данные за период между 15 ноября и 15 апреля. Затем сравнили эти значения между годами, чтобы количественно оценить локализованную концентрацию льда.

Выяснилось, что киты не могли попасть в ледовую ловушку, так как в заливе Амундсена зимой было больше открытой воды, чем обычно.

Наблюдается повышение температуры океана. Летом, последовавшим за описанными здесь симовочными наблюдениями, была проведена рутинная воздушная перепись гренландских китов в море Бофорта. Была замечена необычно поздняя их миграция на запад, многие из китов были найдены дальше от берега, чем обычно, такое же поведение демонстрируют нарвалы в восточной Арктике. Это однозначно является очень серьезным предупреждающим знаком для человека.

ЗАМЕДЛЯЮЩИЙСЯ ГОЛЬФСТРИМ

Ученые из стран западной Европы и России занимаются изучением снижения скорости Гольфстрима. После обследования многочисленных образцов глубинных отложений, ледяных кернов Гренландии и других данных, они пришли к выводу, что в северной Атлантике идет резкое потепление. Таяние арктических льдов дает большие объемы холодной пресной воды к югу от Гренландии. Правда ученые не уверены, что именно данный фактор влияет на замедление Гольфстрима. Нет так же полного единого мнения о возможности полной остановки этого океанического течения. Уверенность есть в том, что потепление и глобальное таяние льдов приведёт к значительному повышению уровня мирового океана, многие прибрежные города будут затоплены.

Мягкий климат в западной Европе и в Скандинавии существует только благодаря Гольфстриму. При его полной остановке, несмотря на глобальное потепление среднегодовые температуры в Европе и Северной Америке не повысятся, а понизятся, считают российские климатологи. «Если Гольфстрим исчезнет, который как бы является «поддержкой» теплого климата в Европе и Америке, то лето вообще может не быть», - считает эксперт Алексей Карнаухов. По мнению его коллег климат в западной Европе будет похож на сибирский, а средняя полоса России превратится в Арктику.

Впрочем, многие из учёных сходятся во мнении, что в скором будущем остановка Гольфстрима человечеству не грозит. Исследования, проведенные в ходе экспедиций кораблей «Академик Вавилов» и «Академик Иоффе», позволили сделать такой вывод. Несмотря на финансовые трудности российские учёные ежегодно проводят наблюдения в северной Атлантике по 60-му градусу северной широты и южной Атлантике – в районе пролива Дрейка. В результате исследований они пришли к выводу, что изменение скорости и других показателей Гольфстрима – явление периодическое. Оно происходит примерно каждые 10 лет.

Проблемой является глобальное потепление. Российские климатологи отмечают, что среднегодовые температуры за последние несколько лет с каждым годом увеличиваются на 1,5-2 градуса. Они также не исключают, что «через 79 лет лето в Северном полушарии будет длиться полгода», а зима превратится в подобие ранней весны. Западные эксперты предрекают значительное учащение ураганов. Есть мнение, что дальнейшее потепление приведёт к повышению температурных показателей на 10, а может быть и на 100 градусов. Земля станет похожа на Венеру.

ПРИ ЧЁМ ТУТ ОСЬ?

Американские учёные пришли к выводу, что глобальное потепление влияет на скорость изменения наклона земной оси. Данные, полученные от спутников, анализирует организация Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), которая является подраздением NASA. Изменение наклона оси планеты происходит постоянно, на это влияет распределение её веса в различных частях геоида, по мере смещения магмы в глубинные частях планеты, из-за трансформации её поверхности. Главным фактором является катастрофически быстрое таяние льдов, влияющее на перемещение океанических масс. Установлено, что из-за этого, изменение расположения полюсов Земли (наклона оси) за последние 40 лет значительно увеличило скорость (в 17 раз). «Полученные данные — ключ к изучению движения полюсов, обусловленного климатом», — считает гидролог Сю Ся Лю из Китайской академии наук. Учёные из КНР предрекают значительные климатические изменения к 2100 году. По их данным за период «с середины XX века по 2011 год продолжительность лета выросла с 78 до 95 дней, а зима сократилась до 73 дней». По их мнению, уже к концу этого века лето будет длиться полгода. Российские учёные указывают на то, что изменения происходят быстро и нелинейно. Делать прогнозы на 80 лет вперёд невозможно – считают они.

Отечественные эксперты подтверждают, что с середины 90-х годов ускорилось таяние ледников на Аляске, в Гренландии, Южных Андах, Антарктиде, на Кавказе и в горах Центральной Азии. Это повлияло на ускорение дрейфа полюсов Земли на 3,28 миллиметра в год. Их смещение означает изменение наклона оси планеты. А это влияет на продолжительность сезонов.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Росгидромет выпустил в прошлом году интересный доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации. Оказывается, что мы опережает всю планету не только в области балета, но и в потеплении климата. На основании регулярно проводимых исследований эксперты пришли к выводу, что за 2019 год среднегодовая температура превысила климатическую норму на 2.07°С. Судя по всему выводилась какая-то усреднённая величина для всей необъятной территории нашей Родины. А климатическая норма — это уровень температуры с учётом всех сезонов за период с 1961 года по 1990 год. Цитирую вышеуказанный доклад: «Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976-2019 гг. составила 0.47°С за 10 лет. Это более чем в два с половиной раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период: 0.18°С за 10 лет, и более чем в полтора раза больше средней скорости потепления приземного воздуха над сушей Земного шара». Более того средняя по России годовая сумма осадков составила 108% нормы, но это тема для другой статьи.

Кстати, у россиян, ко всему прочему в добавок, на всё свое особое мнение. Некоторые российские геологи и геофизики считают, что причиной глобального потепления является увеличение тектонической активности на планете и повышение температуры её магмы. То есть, Земля подогревается не с наружи, а изнутри. И действительно, отмечается учащение землетрясений и повышение их мощности, активизируются вулканы. Всё это указывает на то, что вышеизложенная версия в значительной степени справедлива. К тому же, эксперты прогнозируют скорую смену магнитных полюсов на нашей планете, о чём свидетельствует всё та же тектоническая активность.

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