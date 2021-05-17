В некоторых городах Израиля сработали сирены воздушной тревоги

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17 мая 2021, 18:32 Источник: РИА "Новости"

сектор Газа, Ashraf Amra/Keystone Press Agency

В крупных городах на юге Израиля в понедельник, 17 мая, сработали сирены воздушной тревоги. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники пресс-службы Армии обороны страны.

Подчеркивается, что сирены тревоги сработали в Ашкелоне, Ашдоде, Беэр-Шеве, а также в населенных пунктах, которые граничат с сектором Газа.

Напомним, ранее в израильской армии сообщили, что истребители Военно-воздушных сил страны нанесли удар по шахте тоннеля ХАМАС, которая расположена в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Отметим также, что в понедельник стало известно об одобрении Белым домом продажи Израилю высокоточного оружия на общую сумму 735 миллионов долларов.

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