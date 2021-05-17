Newsweek: США создали секретную армию из 60 тысяч бойцов

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17 мая 2021, 17:09 Источник: Newsweek

солдат, pixabay.com

Издание Newsweek после двухлетнего расследования пришло к выводу, что за прошедшие десять лет Пентагон создал огромную секретную армию, которая насчитывает около шестидесяти тысяч человек.

По словам журналистов, численность вышеуказанного военного формирования в десять раз превышает количество сотрудников ЦРУ, которые работают "подпольно". Согласно результатам расследования, солдаты трудятся не только внутри страны, но и за границей, причем задачи они выполняют как в военной форме, так и под видом гражданских.

Newsweek утверждает, что в данной программе участвуют примерно 130 частных компаний, которые тратят более 900 миллионов долларов на оплату услуг этой "тайной" армии ежегодно. В частности, средства направляются на создание фальшивых документов, оплату налогов и счетов людей, работающих под вымышленными именами, и изготовление особых устройств для слежки и прослушивания.

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