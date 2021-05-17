Белый дом одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на 735 млн долларов

Аргументы Недели → Армия 13+

17 мая 2021, 15:54

Фото: соцсети

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму $735 млн. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post.

По данным ее источников, конгресс получил соответствующее уведомление 5 мая - за несколько дней до начала обмена ракетными ударами между израильской армией и палестинскими радикалами.

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