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17 мая 2021, 16:58 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Мечта властей Украины о присоединении бывшей советской республики к Североатлантическому альянсу является неосуществимой. На это указано в материале, размещенном в сети.

Как констатировал китайский сайт Sina, разрыв между имеющимися у Киева военными возможностями и требованиями, которые предъявляет к своим членам НАТО, слишком велик. Также у Соединенных Штатов и их союзников есть понимание того, что в случае вступления Украины в организацию они получат серьезные проблемы в отношениях с Москвой.

Мечта украинского руководства о членстве в альянсе является неосуществимой, реальных шансов у Киева нет, делается вывод в публикации Sina, пересказанной порталом «ПолитРоссия».

Ранее в понедельник сообщалось, что политик Сергей Григоров озвучил точку зрения, согласно которой население Харькова и Одессы встретит с цветами силы самопровозглашенных республик Донбасса в случае их прихода.

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