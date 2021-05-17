Sohu: Седьмой флот США столкнется с проблемами в случае строительства Россией авианосца «Варан»

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17 мая 2021, 16:34 Источник: «ПолитРоссия»

Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

Седьмой флот Соединенных Штатов столкнется с проблемами в случае строительства Российской Федерацией авианосца «Варан». Такой прогноз высказан в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Как пишет китайский ресурс Sohu, предполагается, что «Варан», проект которого был представлен общественности некоторое время назад, сможет решать задачи не только военного, но и гражданского характера. Согласно планам, при создании корабля будут применены инновационные материалы и нестандартные технические решения.

В случае строительства авианосца он будет использоваться в Тихом океане, где доминирует американский Седьмой флот. Для последнего ввод в строй «Варана» обернется проблемами, говорится в публикации Sohu, пересказанной «ПолитРоссией». Отмечается, что после появления соперника, подобного авианосцу РФ, Седьмому флоту будет трудно сохранить свою гегемонию.

Ранее сегодня сообщалось, что сайт Military Watch назвал задачи, решение которых позволит США победить Россию в возможной космической войне.

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