Сайт Military Watch рассказал, решение каких задач позволит США победить Россию в возможной космической войне

В американском сегменте интернета появился материал, где рассказывается, решение каких задач позволит Соединенным Штатам выиграть в возможной космической войне с Российской Федерацией.
Как информирует «ПолитРоссия», портал Military Watch отметил, что Вашингтону следует повысить степень надежности и живучести военных спутников, которые принадлежат США и их союзникам. Второй задачей, решение которой необходимо для успеха в вероятном конфликте с Москвой, сайт назвал совершенствование американских противоспутниковых возможностей и использование оружия космического базирования для противоракетной обороны.
Ранее в понедельник сообщалось, что китайский ресурс NetEase подготовил материал, в котором говорится о неспособности передовых ПВО и ПРО спасти авианосцы Штатов от уничтожения российскими гиперзвуковыми «Кинжалами».
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