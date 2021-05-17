NetEase: даже передовые ПВО и ПРО не спасут американские авианосцы от уничтожения российскими гиперзвуковыми «Кинжалами»

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17 мая 2021, 14:33 Источник: «ПолитЭксперт»

Американский авианосец, Mc2 Casey Scoular/Planetpix / globallookpress.com

Даже передовые средства ПВО и ПРО не спасут авианосцы Соединенных Штатов от уничтожения российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». На это указывается в публикации, размещенной в сети.

Китайский портал NetEase пишет, что снаряды, которые запускает комплекс «Кинжал», оснащены боеголовками, способными атаковать как движущиеся, так и стационарные цели. Дальность полета ракет составляет порядка 2 тысяч км, скорость — около 10 Махов.

В материале NetEase, пересказанном «ПолитЭкспертом», отмечается, что даже передовые средства ПВО и ПРО бессильны перед «Кинжалами», поэтому не могут спасти американские авианосцы от уничтожения. Констатируется, что при условии точного попадания две-три ракеты легко потопят корабль класса Nimitz.

Ранее в понедельник сообщалось, что китайское издание Sohu перечислило три причины страха США перед армией России.

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