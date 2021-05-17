NetEase: даже передовые ПВО и ПРО не спасут американские авианосцы от уничтожения российскими гиперзвуковыми «Кинжалами»

Даже передовые средства ПВО и ПРО не спасут авианосцы Соединенных Штатов от уничтожения российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». На это указывается в публикации, размещенной в сети.
Китайский портал NetEase пишет, что снаряды, которые запускает комплекс «Кинжал», оснащены боеголовками, способными атаковать как движущиеся, так и стационарные цели. Дальность полета ракет составляет порядка 2 тысяч км, скорость — около 10 Махов.
В материале NetEase, пересказанном «ПолитЭкспертом», отмечается, что даже передовые средства ПВО и ПРО бессильны перед «Кинжалами», поэтому не могут спасти американские авианосцы от уничтожения. Констатируется, что при условии точного попадания две-три ракеты легко потопят корабль класса Nimitz.
Ранее в понедельник сообщалось, что китайское издание Sohu перечислило три причины страха США перед армией России.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.