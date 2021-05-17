Китайское Sohu назвало три причины страха Соединенных Штатов перед армией России

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17 мая 2021, 13:49 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах китайской интернет-прессы появился материал, где перечислены три причины страха Соединенных Штатов перед армией Российской Федерации. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Как пишет «ПолитРоссия», сетевое издание Sohu констатировало, что РФ удалось модернизировать оборонный потенциал, доставшийся ей в наследство от Советского Союза.

Отмечается, что США боятся армию страны по трем причинам. Первая - Ту-160, самый крупный в мире стратегический бомбардировщик дальнего действия, который может нести большое количество ракет. У американцев сопоставимого вооружения нет.

Второй причиной Sohu назвало наличие у Москвы ядерных средств поражения, подобных испытанной в годы холодной войны «Царь-бомбе». Данный термоядерный авиационный снаряд считается самым мощным изготовленным взрывным устройством за всю историю человечества.

Третьей причиной страха Вашингтона является атомный подводный флот, которым обладает Россия, говорится в публикации китайского портала.

Ранее сегодня сайт Avia.pro написал, что военные РФ успешно нейтрализовали апрельскую провокацию судов НАТО в Балтийском море.

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