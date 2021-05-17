Издание Avia.pro: военные России успешно нейтрализовали апрельскую провокацию кораблей НАТО в Балтийском море

Российские военные успешно нейтрализовали апрельскую провокацию кораблей Североатлантического альянса в акватории Балтийского моря. На это указывается в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.
Как пишет сетевое издание Avia.pro, НАТО пытается дестабилизировать ситуацию, отправляя к государственным рубежам РФ свои суда без какой-либо необходимости. В прошлом месяце в Балтийском море находилась группа кораблей альянса. Отечественные самолеты перехватили суда, среди которых находился ракетный эсминец США Donald Cook.
Таким образом, военные РФ успешно нейтрализовали провокацию кораблей западного блока, констатируется в процитированной публикации.
Ранее в понедельник тот же самый портал предположил, что российские ПВО могли отогнать американский разведывательный дрон от Крыма.
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