Издание Avia.pro: военные России успешно нейтрализовали апрельскую провокацию кораблей НАТО в Балтийском море

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17 мая 2021, 11:57 Источник: Аvia.pro

Ракетный эсминец Donald Cook, COVER Images / globallookpress.com

Российские военные успешно нейтрализовали апрельскую провокацию кораблей Североатлантического альянса в акватории Балтийского моря. На это указывается в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Как пишет сетевое издание Avia.pro, НАТО пытается дестабилизировать ситуацию, отправляя к государственным рубежам РФ свои суда без какой-либо необходимости. В прошлом месяце в Балтийском море находилась группа кораблей альянса. Отечественные самолеты перехватили суда, среди которых находился ракетный эсминец США Donald Cook.

Таким образом, военные РФ успешно нейтрализовали провокацию кораблей западного блока, констатируется в процитированной публикации.

Ранее в понедельник тот же самый портал предположил, что российские ПВО могли отогнать американский разведывательный дрон от Крыма.

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