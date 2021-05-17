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Версия Avia.pro: российские ПВО могли отогнать разведывательный дрон США от Крыма

, 11:30 Источник: Аvia.pro

Версия Avia.pro: российские ПВО могли отогнать разведывательный дрон США от Крыма
Беспилотник RQ-4 Global Hawk, US Air Force / globallookpress.com

Российские ПВО могли отогнать разведывательный беспилотник США от Крымского полуострова. Соответствующая версия высказана в материале, размещенном в сети.

Сайт Avia.pro информирует, что в понедельник утром осуществлявший разведывательную миссию американский дрон RQ-4 Global Hawk неожиданно направился в сторону Керченского пролива. Аппарат подошел к государственным рубежам РФ на расстояние считанных километров, после чего изменил свой курс. Портал предположил, что беспилотник заставили развернуться, отогнав от Крыма, российские средства ПВО.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sina спрогнозировал, что РФ может столкнуться со «странными» маневрами японских военных в районе Курильских островов.

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